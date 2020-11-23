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"Маша и Медведь" поборется за звание самого востребованного детского шоу в мире

12:37
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Российский мультсериал полюбили во всем мире

Российский мультсериал Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал". Победители будут определены в следующем году.

"Независимая американская аналитическая компания Parrot analytics анонсировала номинантов на ежегодную премию самого востребованного в мире сериального контента – 2021 Global TV Demand Awards, победители которой будут анонсированы в январе 2021 года", - сказали в пресс-службе анимационной студии Animaccord.

Мультик про Машу и Медведя оказался единственным отечественным анимационным проектом, который удостоился чести быть представленным на Global TV Demand Awards. Его соперниками оказались зарубежные сериалы "Щенячий патруль", "Свинка Пеппа", "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Звездные войны: Войны клонов".

Финалистов выбирали посредством глобального опроса на сериальный контент, который проводился с 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года, передает РИА Новости.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" появился в 2009 году, за это время его перевели на 42 языка и стали транслировать почти в каждом уголке Земли. В апреле 2020 года шоу вошло в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

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Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
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