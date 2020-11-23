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В Нью-Йорке с весны не могут захоронить сотни тел погибших от COVID-19

12:15
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

В моргах-рефрижераторах остаются храниться сотни трупов

В Нью-Йорке до сих пор продолжают храниться сотни трупов умерших во время первой волны коронавирусной инфекции. Тела с весны находятся в моргах-рефрижераторах на набережной Бруклина.
В Нью-Йорке вновь готовятся ужесточить санитарные меры и ограничения из-за COVID-19

Весной город оказался эпицентром эпидемии коронавируса, в худшие дни здесь умирали до 700 человек в сутки. Чтобы помочь разгрузить больничные морги, на пирсе 39-й улицы в Сансет-парке развернули рефрижераторы, куда складывали тела.

Однако в офисе главного судмедэксперта Нью-Йорка рассказали, что многие тела до сих пор так и не погребены: либо родных умерших пока не удалось разыскать, либо родственники не могут оплатить похороны. Все еще не удается найти родных около 230 погибших - нередко они проживали отдельно от семьи, а данные о родственниках устарели либо неверны, передает РИА Новости.

Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 в Нью-Йорке погибло свыше 19,5 тысяч человек. В ближайшее время власти города намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения против коронавируса. Среди них запрет для ресторанов на прием клиентов в помещении, а также закрытие спортивных залов.

"Вторая волна надвигается на нас, на наш город. Нам нужно принимать меры. Уже ясно, что нам потребуется ввести жесткие ограничения", - заявил мэр Нью-Йорка.

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