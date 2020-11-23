ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Семенников: в ходе обсуждения бюджета оппозиция проявила политическую незрелость

12:06
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Неконструктивные действия депутатов оппозиционных фракций затягивали пленарное заседание

Депутат Московской городской думы Александр Семенников рассказал о неконструктивных действиях думской оппозиции в ходе обсуждения бюджета на 2021-2023 годы.

"Переход на не относящиеся к городскому бюджету темы, многократный возврат к уже обсуждавшимся вопросам, переход к частностям и личным выпадам перешел в конце концов в угрозы не голосовать за бюджет в целом", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Александр Семенников обратил внимание на катастрофические последствия непринятия бюджета во время пандемии. "Отсутствие бюджета означает работу в 2021 году вслепую и в неоптимальном режиме, без учета сложившейся экономической обстановки", - заявил депутат, добавив, что это бы негативно отразилось почти на всех сферах жизни мегаполиса.

Александр Семенников отметил, что для выражения несогласия по документу существует механизм поправок. Однако чтобы иметь возможность вносить замечания, бюджет должен пройти первое чтение. При этом однотипные претензии, по словам депутата, это "путь в никуда".

"Я искренне убежден, что нас всех должна объединять ответственность за свои поступки, взвешенный подход к решению возникающих вопросов", - сказал парламентарий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Александр Семенников
Александр Семенников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.