Депутат МГД Семенников: в ходе обсуждения бюджета оппозиция проявила политическую незрелость

Неконструктивные действия депутатов оппозиционных фракций затягивали пленарное заседание

Депутат Московской городской думы Александр Семенников рассказал о неконструктивных действиях думской оппозиции в ходе обсуждения бюджета на 2021-2023 годы.

"Переход на не относящиеся к городскому бюджету темы, многократный возврат к уже обсуждавшимся вопросам, переход к частностям и личным выпадам перешел в конце концов в угрозы не голосовать за бюджет в целом", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Александр Семенников обратил внимание на катастрофические последствия непринятия бюджета во время пандемии. "Отсутствие бюджета означает работу в 2021 году вслепую и в неоптимальном режиме, без учета сложившейся экономической обстановки", - заявил депутат, добавив, что это бы негативно отразилось почти на всех сферах жизни мегаполиса.

Александр Семенников отметил, что для выражения несогласия по документу существует механизм поправок. Однако чтобы иметь возможность вносить замечания, бюджет должен пройти первое чтение. При этом однотипные претензии, по словам депутата, это "путь в никуда".

"Я искренне убежден, что нас всех должна объединять ответственность за свои поступки, взвешенный подход к решению возникающих вопросов", - сказал парламентарий.

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