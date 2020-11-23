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Названы сроки стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

11:59
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Часть населения должна переболеть COVID-19

Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в России остановится, когда будут выполнены определенные условия. Для стабилизации ситуации необходимо, чтобы от 60 до 70% населения переболело коронавирусом в той или иной форме, заявил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
В России коронавирус нашли еще у 25173 человек

"Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить прирост - что, собственно, и достигается этими мерами", - сказал Жемчугов в интервью РИА Новости.

Эксперт пояснил, что вводимые меры необходимы, чтобы снизить нагрузку на медицину, чтобы пациентам хватило коек, аппаратов, лекарств и врачей. Жемчугов прокомментировал последние данные оперштаба. Там сообщили, что суточный прирост новых случаев COVID-19 в России впервые превысил 25 тысяч, а общее число достигло 2 114502.

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