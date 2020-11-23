Президенту разрешат назначать гражданских на офицерские должности

Законопроект внесен в Думу

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий президенту страны назначать гражданских лиц на должности высших офицеров, а также отправлять их в отставку.

"Проект федерального закона устранит имеющуюся правовую неопределенность", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как поясняют авторы законопроекта, сейчас не существует единого порядка назначения гражданских лиц на должность офицеров. Это "выводит их из номенклатуры должностей", пишет РИА Новости.

В законопроекте уточняется, что назначенные президентом высшие офицеры не будут иметь статус военнослужащих. На них не возложат соответствующие обязанности. Социальные гарантии, которые установлены для военных, они не получат.

Отмечается, что законопроект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами. Поправки затронут закон "Об обороне".

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