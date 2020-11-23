В Минпросвещения заявили об отсутствии вспышек COVID-19 в российских школах

Решение о проведении новогодних утренников примут власти регионов

Власти регионов сами решат, стоит ли проводить новогодние утренники в российских школах и детских садах. Все зависит от эпидемиологической ситуации в кжадом отдельном субъекте федерации, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения также сообщил, что массовых вспышек коронавирусной инфекции на сегодняшний день в школах не наблюдается. Ситуация с заболеваемостью, по словам Кравцова, контролируемая.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 58,6 миллиона. В России за последние сутки зафиксировано более 25 тысяч заболевших, общее число зараженных достигло 2 114 502 случая заражения, передает ТАСС.

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