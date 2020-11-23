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В Кремле назвали колоссальным ущерб от снежного циклона в Приморье

12:43
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Полностью ликвидировать последствия пока не удается

Ликвидировать все последствия снежного циклона, который обрушился на Приморье, пока не удается. Стихия нанесла региону колоссальный ущерб, признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Приморье без света и тепла остаются десятки тысяч человек

"К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось. Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре - будь то энергетика или другие области ЖКХ", - сообщил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что власти региона прикладывают все усилия, чтобы исправить ситуацию. В то же время Песков подчеркнул, что при таких масштабах бедствия в одночасье справиться с последствиями не удастся.

"Сейчас ведется постоянная работа, чтобы справиться с этой ситуацией... Руководство региона прикладывает все возможные усилия, чтобы справиться. Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы", - отметил Песков.

В Приморье введен режим ЧС после прошедшего на прошлой неделе снежного циклона. Жители остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке после ледяного дождя провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы, с перебоями работает сотовая связь.

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