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Глава Псковской области рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

14:42
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Президент пообщался с губернатором в режиме видеосвязи

Социально-экономическую и пандемическую ситуацию в Псковской области в понедельник обсудил Владимир Путин с главой региона Михаилом Ведерниковым. Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференции.

По словам губернатора, в субъекте наблюдается устойчивый рост заболеваемости. Однако основные риски удалось предотвратить. Оперативно выстроить работу помогли бригады медиков, которые по поручению президента в регион направил из Москвы мэр Сергей Собянин.

Кроме того, в области создана одна из современных инфекционных служб, которая способна полностью покрыть потребности региона. Это решило проблему оттока специалистов, и теперь главная задача - оснастить медучреждения перспективным оборудованием, передает "ТВ Центр".

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