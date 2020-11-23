ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поезд-музей истории ВОВ прибыл на Белорусский вокзал

14:47
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

"Поезд Победы" побывал во множестве городов

На Белорусский вокзал Москвы вернулся "Поезд Победы" - единственная в мире иммерсивная инсталляция, которая расположена в подвижном составе.

В путешествие по России поезд отправился ровно месяц назад и за это время посетил 13 городов. Экспозицию, в основе которой история о Великой Отечественной войне, увидели около 8 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Выставка призвана погрузить зрителя в реалии военного времени. Каждый вагон посвящён отдельной теме. Масштабный исторический проект приурочен к 75-летию Великой Победы. И, по словам организаторов, в следующем году уникальный поезд снова вернётся на маршрут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Посетители у экспозиции в вагоне "Поезда Победы"
Посетители у экспозиции в вагоне "Поезда Победы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.