Поезд-музей истории ВОВ прибыл на Белорусский вокзал

"Поезд Победы" побывал во множестве городов

На Белорусский вокзал Москвы вернулся "Поезд Победы" - единственная в мире иммерсивная инсталляция, которая расположена в подвижном составе.

В путешествие по России поезд отправился ровно месяц назад и за это время посетил 13 городов. Экспозицию, в основе которой история о Великой Отечественной войне, увидели около 8 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Выставка призвана погрузить зрителя в реалии военного времени. Каждый вагон посвящён отдельной теме. Масштабный исторический проект приурочен к 75-летию Великой Победы. И, по словам организаторов, в следующем году уникальный поезд снова вернётся на маршрут.

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