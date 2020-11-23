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Собянин рассказал о формировании транспортно-пересадочного узла "Ховрино"

15:08
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Третий Центральный диаметр пройдет от Зеленограда до Раменского

В столичном регионе продолжается строительство будущей третьей линии Московских центральных диаметров. В понедельник открылась новая станция "Ховрино". В её запуске принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. В отличие от старой платформы, новая намного ближе к метро и автовокзалу. Причем,  закрывать старую станцию не планируют. А чтобы пассажиры не путались, ей даже сменили название, теперь она "Грачевская".

Первая новая станция третьего Центрального диаметра открыта. "Ховрино" - это современный вокзал пригородного сообщения с двумя платформами и вестибюлями. Его построили  за три года. Работы велись круглосуточно, без остановки движения поездов. И это не просто очередная платформа, а, по сути, "наземное метро". Пересадка с остановки "Ховрино" железной дороги  на одноименную станцию метрополитена займет всего 5 минут. Все равно, что переход с одной ветки на другую. Для жителей Химок и Зеленограда дорога в столицу благодаря Центральным диаметрам сегодня  стала намного ближе.

Жительница района Ховрино Наталья говорит:  никогда еще транспортная инфраструктура здесь не была так развита. Промышленный район, отдаленный от центра Москвы, теперь ее "северные ворота".

"Промзона нас окружила, а здесь такая связь уже - приближение к центру города, ко всей цивилизации. Я просто счастлива!" – поделилась она.

Новая  станция "Ховрино" Московской железной дороги станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла, объединяющего Замоскворецкую линию метро, перспективную линию МЦД-3 и междугородний автовокзал. На ее открытии побывал и мэр Сергей Собянин.

"В Ховрино сформирован большой транспортно-пересадочный узел, построено метро "Ховрино", международный автобусный вокзал, и вот сегодня современный вокзал железной дороги на будущем МЦД-3. И сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино. И это первый станционный объект на будущем МЦД-3", - отметил Собянин.

Перспективный третий Центральный диаметр пройдет от Зеленограда до Раменского через всю Москву. В его состав войдут как действующие платформы, так и новые - специально построенные, такие как "Ховрино". Для жителей ближайшего Подмосковья вопрос доступности метро решится в течение ближайших лет. Эту функцию возьмут на себя железнодорожные ветки, которые после реконструкции и станут этим самым "метро". Только наземным. Современные составы сменят обычные электрички. Интервал движения поездов сократится до нескольких минут. Предусмотрены удобные пересадки на станции столичной подземки. У третьего диаметра  - еще одна дополнительная транспортная функция.

"Здесь в недалекой перспективе появится еще один вид транспорта — это высокоскоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом. В определенной части это определенный диаметр, поскольку время движения по новому диаметру МЦД-3 больше часа, и порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург", - заявил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Уже открыта станция "Славянский Бульвар" - одна из крупнейших на МЦД, с уникальным купольным навесом, который обеспечивает пересадку на метро без выхода на улицу. После реконструкции в Можайском районе открылась станция "Сетунь".

Еще две станции первого диаметра "Новодачная" и "Долгопрудная" соединят Москву и область. Станция "Остафьево" второго диаметра даст толчок развитию прилегающей территории, а "Волоколамская"  с пересадкой на одноименную станцию метро вдвое повысит востребованность последней. Кроме того, многие станции предусмотрены в проекте и с пересадкой на Московское центральное кольцо, например, такие как уже возведенные платформы "Стрешнево" и "Новохохловская" второго центрального диаметра.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Пассажиры на новой станции Московского центрального диаметра "Ховрино"
Пассажиры на новой станции Московского центрального диаметра "Ховрино"
Станция "Ховрино"
Станция "Ховрино"
Станция "Ховрино"
Станция "Ховрино"
Станция "Ховрино"
Станция "Ховрино"
Станция "Ховрино"
Станция "Ховрино"
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