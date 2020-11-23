Собянин рассказал о формировании транспортно-пересадочного узла "Ховрино"

Третий Центральный диаметр пройдет от Зеленограда до Раменского

В столичном регионе продолжается строительство будущей третьей линии Московских центральных диаметров. В понедельник открылась новая станция "Ховрино". В её запуске принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. В отличие от старой платформы, новая намного ближе к метро и автовокзалу. Причем, закрывать старую станцию не планируют. А чтобы пассажиры не путались, ей даже сменили название, теперь она "Грачевская".

Первая новая станция третьего Центрального диаметра открыта. "Ховрино" - это современный вокзал пригородного сообщения с двумя платформами и вестибюлями. Его построили за три года. Работы велись круглосуточно, без остановки движения поездов. И это не просто очередная платформа, а, по сути, "наземное метро". Пересадка с остановки "Ховрино" железной дороги на одноименную станцию метрополитена займет всего 5 минут. Все равно, что переход с одной ветки на другую. Для жителей Химок и Зеленограда дорога в столицу благодаря Центральным диаметрам сегодня стала намного ближе.

Жительница района Ховрино Наталья говорит: никогда еще транспортная инфраструктура здесь не была так развита. Промышленный район, отдаленный от центра Москвы, теперь ее "северные ворота".

"Промзона нас окружила, а здесь такая связь уже - приближение к центру города, ко всей цивилизации. Я просто счастлива!" – поделилась она.

Новая станция "Ховрино" Московской железной дороги станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла, объединяющего Замоскворецкую линию метро, перспективную линию МЦД-3 и междугородний автовокзал. На ее открытии побывал и мэр Сергей Собянин.

"В Ховрино сформирован большой транспортно-пересадочный узел, построено метро "Ховрино", международный автобусный вокзал, и вот сегодня современный вокзал железной дороги на будущем МЦД-3. И сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино. И это первый станционный объект на будущем МЦД-3", - отметил Собянин.

Перспективный третий Центральный диаметр пройдет от Зеленограда до Раменского через всю Москву. В его состав войдут как действующие платформы, так и новые - специально построенные, такие как "Ховрино". Для жителей ближайшего Подмосковья вопрос доступности метро решится в течение ближайших лет. Эту функцию возьмут на себя железнодорожные ветки, которые после реконструкции и станут этим самым "метро". Только наземным. Современные составы сменят обычные электрички. Интервал движения поездов сократится до нескольких минут. Предусмотрены удобные пересадки на станции столичной подземки. У третьего диаметра - еще одна дополнительная транспортная функция.

"Здесь в недалекой перспективе появится еще один вид транспорта — это высокоскоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом. В определенной части это определенный диаметр, поскольку время движения по новому диаметру МЦД-3 больше часа, и порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург", - заявил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Уже открыта станция "Славянский Бульвар" - одна из крупнейших на МЦД, с уникальным купольным навесом, который обеспечивает пересадку на метро без выхода на улицу. После реконструкции в Можайском районе открылась станция "Сетунь".

Еще две станции первого диаметра "Новодачная" и "Долгопрудная" соединят Москву и область. Станция "Остафьево" второго диаметра даст толчок развитию прилегающей территории, а "Волоколамская" с пересадкой на одноименную станцию метро вдвое повысит востребованность последней. Кроме того, многие станции предусмотрены в проекте и с пересадкой на Московское центральное кольцо, например, такие как уже возведенные платформы "Стрешнево" и "Новохохловская" второго центрального диаметра.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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