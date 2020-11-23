Завершается благоустройство около станции БКЛ метро "Электрозаводская"

Станция откроется уже совсем скоро

Уже в декабре первых пассажиров примет новая станция метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии.

Сейчас там завершаются работы по наладке связи, контролю движения поездов, системы по обеспечению безопасности пассажиров, а также подачи электроснабжения. А на улице, вокруг станции, на финальную стадию вышли работы по благоустройству. Доделать все планируется в течение недели. Но даже после запуска станции развитие этого района продолжится, передает "ТВ Центр".

"Здесь будет связь между будущим МЦД-3, станцией метрополитена, наземным пассажирским транспортом, потому что в этом месте идет развитие района, у нас на левом берегу застраиваются жилые районы, мы также планируем построить пешеходный мост через реку Яузу в следующем году", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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