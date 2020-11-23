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Завершается благоустройство около станции БКЛ метро "Электрозаводская"

15:10
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Станция откроется уже совсем скоро

Уже в декабре первых пассажиров примет новая станция метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии.

Сейчас там завершаются работы по наладке связи, контролю движения поездов, системы по обеспечению безопасности пассажиров, а также подачи электроснабжения. А на улице, вокруг станции, на финальную стадию вышли работы по благоустройству. Доделать все планируется в течение недели. Но даже после запуска станции развитие этого района продолжится, передает "ТВ Центр".

"Здесь будет связь между будущим МЦД-3, станцией метрополитена, наземным пассажирским транспортом, потому что в этом месте идет развитие района, у нас на левом берегу застраиваются жилые районы, мы также планируем построить пешеходный мост через реку Яузу в следующем году", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Ход работ по строительству станции метро "Электрозаводская" БКЛ
Ход работ по строительству станции метро "Электрозаводская" БКЛ
Ход работ по строительству станции метро "Электрозаводская" БКЛ
Ход работ по строительству станции метро "Электрозаводская" БКЛ
Ход работ по строительству станции метро "Электрозаводская" БКЛ
Ход работ по строительству станции метро "Электрозаводская" БКЛ
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