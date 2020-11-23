Система видеонаблюдения помогает проверять бары Москвы на запрет работы ночью

У проверяющих подозрение вызвало заведение на улице Покровка

Проверять ночные заведения Москвы, которые из-за карантинных мер должны закрываться в 11 вечера, инспекторам ОАТИ помогает система наружного видеонаблюдения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Так, в бар на улице Покровка проверяющие пришли после того, как несколько дней подряд камера фиксировала там людей, подозрительно похожих на посетителей.

В заведении же утверждают, что после 12 в помещении всегда оставались только сотрудники. В ходе рейда выяснилось, что мужчина на видеозаписи действительно охранник - его сразу узнали по красной куртке.

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