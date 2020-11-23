Припаркованные машины помешали пожарным потушить квартиру в Бутове

Пожарные краны в доме тоже не работали

В Подмосковье пожарные минувшей ночью долгое время не могли подъехать к дому, где полыхала квартира. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Возгорание произошло в жилом комплексе "Бутово-парк". По кадрам, которые сняли очевидцы, видно, как языки пламени вырываются из окна на 14 этаже. Чтобы добраться до здания, спасателям пришлось буквально растаскивать неправильно припакованные автомобили. По словам свидетелей, пожарные краны в доме также не работали. Застройщик просто не подключил их к стояку.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

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