Спасение замерзающего толстого гуся в московском пруду сняли на видео

Птица не умела плавать

Добровольцев "Спасрезерва" сложно удивить. Заявок "енот на дереве" или "сова на балконе" у них было немало. Но каждый новый вызов – это очередная проверка. На прочность и умение держаться.

Дядя Серёжа действует медленно и осторожно. Его задача – вынести на берег вполне себе упитанную, но очень напуганную птицу. Она не летает и плохо ходит. Еще одна морозная ночь и наверняка стала бы чьей-то добычей.

Лечь не получилось – для человека лёд еще очень тонкий. А вот птица спасению из западни явно рада. Когда спасатель провалился сквозь лёд у самого берега, даже клювом не повела – сидела тихо-тихо. И когда на берегу решали её судьбу, тоже не крякала.

Отдав спасённую утку в надёжные руки, добровольцы помчались на Бакунинскую улицу. Там их уже час ждала сердобольная женщина. Нашла под капотом своей машины котёнка, посадила в салон, чтоб отогрелся. А он с перепугу забрался под рулевую колонку и выходить совершенно не собирался. Но спасли его буквально через минуту. Теперь котёнок ждёт новых хозяев.

Ольга Стрельцова, Марина Шишлакова, Андрей Молошников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"