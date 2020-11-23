ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасение замерзающего толстого гуся в московском пруду сняли на видео

15:22
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Птица не умела плавать

Добровольцев "Спасрезерва" сложно удивить. Заявок "енот на дереве" или "сова на балконе" у них было немало. Но каждый новый вызов – это очередная проверка. На прочность и умение держаться.

Дядя Серёжа действует медленно и осторожно. Его задача – вынести на берег вполне себе упитанную, но очень напуганную птицу. Она не летает и плохо ходит. Еще одна морозная ночь и наверняка стала бы чьей-то добычей.

Лечь не получилось – для человека лёд еще очень тонкий. А вот птица спасению из западни явно рада. Когда спасатель провалился сквозь лёд у самого берега, даже клювом не повела – сидела тихо-тихо. И когда на берегу решали её судьбу, тоже не крякала.

Отдав спасённую утку в надёжные руки, добровольцы помчались на Бакунинскую улицу. Там их уже час ждала сердобольная женщина. Нашла под капотом своей машины котёнка, посадила в салон, чтоб отогрелся. А он с перепугу забрался под рулевую колонку и выходить совершенно не собирался. Но спасли его буквально через минуту. Теперь котёнок ждёт новых хозяев.

Ольга Стрельцова, Марина Шишлакова,  Андрей Молошников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Гусыня
Гусыня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.