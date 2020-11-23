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Опубликовано фото располневшего сына Заворотнюк

13:08
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Он не всегда был красавчиком

20-летнего Майкла, сына актрисы Анастасии Заворотнюк от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, считают настоящим красавцем. Интернет-пользователи постоянно называют его "крашем". Оказывается, Майкл не всегда был таким привлекательным. 
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Сын Заворотнюк опубликовал в Instagram фото, сделанное год назад. В то время у парня были небольшие проблемы с лишним весом, он еще не отрастил волосы. Да и вообще, до статуса завидного жениха Майкл тогда еще не дорос. 

"А каким был ты год назад", - подписал этот снимок Майкл.  

Сын Анастасии Заворотнюк учится на юриста в МГИМО. Он играет на гитаре, пишет музыку и стихи. 

Напомним, что от Дмитрия Стрюкова звезда сериала "Моя прекрасная няня" родила дочь и сына. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году у них родилась дочь Мила. Сейчас актриса борется с раком мозга.

Видео: сын Заворотнюк сыграл на гитаре 

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