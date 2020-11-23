Заразившийся коронавирусом Зеленский поправился

И уже вышел на работу

Президент Украины Владимир Зеленский переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, он получил отрицательный результат теста на COVID-19 и уже вышел на работу. Украинский лидер напомнил гражданам о необходимости беречь себя.

"Нужно понимать, важность ношения масок, самоизоляции и социальной дистанции. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", - заявил Зеленский.

О том, что Владимир Зеленский заболел коронавирусом, стало известно 9 ноября. Спустя несколько дней его госпитализировали. Несмотря на болезнь, Зеленский продолжил выполнять свои обязанности.

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