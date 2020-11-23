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Сергей Собянин рассказал о развитии МЦД

13:18
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

За последние два года для пассажиров были открыты больше трех десятков новых и реконструированных станций МЦД

Миллионы жителей столицы и Московской области благодаря Московским центральным диаметрам (МЦД) получили возможность гораздо быстрее, дешевле и комфортнее перемещаться между мегаполисом и Подмосковьем. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

Мэр напомнил, что МЦД начали свою работу год назад. Это масштабный проект, который включает закупку сотен современных вагонов поездов, реконструкцию и строительство станций, а также благоустройство прилегающей территории и субсидирование тарифов на проезд.

Собянин рассказал о планах по развитию Московских центральных диаметров. Вместе с РЖД и правительством Московской области планируется реконструировать и построить еще несколько десятков станций наземного метро. "Многие из этих проектов находятся в активной стадии реализации и будут завершены уже в 2021-22 годах", - отметил мэр.

По словам Собянина, "проект МЦД все больше набирает комфорт мирового уровня, превращая старые пригородные электрички в современное наземное метро".

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