Путин подписал закон о повышении налога на доходы свыше 5 миллионов

Собранные средства направят на лечение детей

Закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% подписан президентом России Владимиром Путиным. Повышенная ставка действует для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год.

Опубликованный 23 ноября на официальном портале правовой информации закон был разработан по поручению президента России. С его помощью создается дополнительный источник финансирования для лечения детей с тяжелыми хроническими и редкими (орфанными) заболеваниями.

Средства, которые поступят благодаря применению новой ставки, уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета по государственной программе "Развитие здравоохранения". Подсчитано, что в 2021 году дополнительные поступления в казну составят 60 миллиардов рублей, в 2022 году - 64 миллиарда, а в 2023 году - 68,5 миллиарда рублей.

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