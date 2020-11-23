Песков отреагировал на введение ограничений в регионах

Местные власти самостоятельно решают подобные вопросы

В Кремле прокомментировал решение губернаторов некоторых российских регионов ужесточить ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главы каждого региона страны вправе самостоятельно оценивать эпидемиологическую ситуацию в своем субъекте и вводить ограничительные меры, необходимые для стабилизации ситуации.

Песков подчеркнул, что решение ввести локдаун может зависеть от числа коек и наличия резерва, количества медперсонала и заполняемости больниц, передает РИА Новости.

"Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории. Это абсолютно нормальная практика, и все это действует в рамках этих особых полномочий", - сказал пресс-секретарь президента.

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