Песков отреагировал на введение ограничений в регионах

Местные власти самостоятельно решают подобные вопросы
В Кремле прокомментировал решение губернаторов некоторых российских регионов ужесточить ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главы каждого региона страны вправе самостоятельно оценивать эпидемиологическую ситуацию в своем субъекте и вводить ограничительные меры, необходимые для стабилизации ситуации.
Песков подчеркнул, что решение ввести локдаун может зависеть от числа коек и наличия резерва, количества медперсонала и заполняемости больниц, передает РИА Новости.
"Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории. Это абсолютно нормальная практика, и все это действует в рамках этих особых полномочий", - сказал пресс-секретарь президента.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии
- Отсутствие поездок не снизило внимание Путина к проблемам в регионах
- Российские власти отказались поддерживать артистов в пандемию
- Песков объяснил высокую заболеваемость политиков коронавирусом
- В Кремле не увидели необходимости в обращении Путина к народу