Семья Петросяна переболела коронавирусом

Артист перенес болезнь в больнице
75-летний юморист Евгений Петросян сообщил, что он вместе с родными переболел коронавирусной инфекцией.
"Моя семья во главе со мной очень вовремя переболела коронавирусом. Так получилось. Будем надеяться, что эта проблема для всех нас останется в 2020-м", - написал Евгений Петросян в Instagram.
В комментариях он рассказал, что перенес COVID-19 в больнице. Сейчас артист чувствует себя хорошо и вовсю работает.
Напомним, что Евгения Петросяна госпитализировали в конце октября. Его супруга, 31-летняя Татьяна Брухунова, призналась, что та неделя, когда юмориста отправили в госпиталь, "выдалась чудовищно напряженной".
- Вы прекрасны, - пишут Петросяну в комментариях.
- Желаю Вашей семье счастья, здоровья и не иметь врагов и завистников.
- Всегда позитивный, веселый, браво.
- Кто бы мог подумать, что в 75 жизнь только начинается...
- Здоровья вам! Радуйте нас! Мы вас очень любим!
Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре народный артист РСФСР впервые показал своего сына Вагана.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"