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Семья Петросяна переболела коронавирусом

13:44
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Артист перенес болезнь в больнице

75-летний юморист Евгений Петросян сообщил, что он вместе с родными переболел коронавирусной инфекцией. 
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"Моя семья во главе со мной очень вовремя переболела коронавирусом. Так получилось. Будем надеяться, что эта проблема для всех нас останется в 2020-м", - написал Евгений Петросян в Instagram. 

В комментариях он рассказал, что перенес COVID-19 в больнице. Сейчас артист чувствует себя хорошо и вовсю работает. 

Напомним, что Евгения Петросяна госпитализировали в конце октября. Его супруга, 31-летняя Татьяна Брухунова, призналась, что та неделя, когда юмориста отправили в госпиталь, "выдалась чудовищно напряженной".

- Вы прекрасны, - пишут Петросяну в комментариях. 

- Желаю Вашей семье счастья, здоровья и не иметь врагов и завистников. 

- Всегда позитивный, веселый, браво. 

- Кто бы мог подумать, что в 75 жизнь только начинается... 

- Здоровья вам! Радуйте нас! Мы вас очень любим!  

Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре народный артист РСФСР впервые показал своего сына Вагана. 

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