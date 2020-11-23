Семья Петросяна переболела коронавирусом

Артист перенес болезнь в больнице

75-летний юморист Евгений Петросян сообщил, что он вместе с родными переболел коронавирусной инфекцией.

"Моя семья во главе со мной очень вовремя переболела коронавирусом. Так получилось. Будем надеяться, что эта проблема для всех нас останется в 2020-м", - написал Евгений Петросян в Instagram.

В комментариях он рассказал, что перенес COVID-19 в больнице. Сейчас артист чувствует себя хорошо и вовсю работает.

Напомним, что Евгения Петросяна госпитализировали в конце октября. Его супруга, 31-летняя Татьяна Брухунова, призналась, что та неделя, когда юмориста отправили в госпиталь, "выдалась чудовищно напряженной".

- Вы прекрасны, - пишут Петросяну в комментариях.

- Желаю Вашей семье счастья, здоровья и не иметь врагов и завистников.

- Всегда позитивный, веселый, браво.

- Кто бы мог подумать, что в 75 жизнь только начинается...

- Здоровья вам! Радуйте нас! Мы вас очень любим!

Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре народный артист РСФСР впервые показал своего сына Вагана.

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