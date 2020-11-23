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Агент рассказала о состоянии Прилучного

14:06
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Актера избили, утверждают СМИ

Агент известного российского актера Павла Прилучного Екатерина Сычева рассказала о самочувствии артиста после госпитализации. Ранее стало известно, что Прилучный попал в больницу с серьезными травмами головы. По данным СМИ, его могли избить.
Стали известны подробности госпитализации Прилучного

"Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов", - заявила агент актера.

Она добавила, что в настоящее время совместно с Прилучным готовит заявление в правоохранительные органы, передает РИА Новости. При этом  агент не стала называть причину госпитализации.

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