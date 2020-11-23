Путин ужесточил штрафы за нарушение режима заключенными

Изменения вносятся в статью 115 УК РФ

Президент России подписал закон, ужесточающий штрафы заключенным за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Дисциплинарный штраф для осужденных к лишению свободы, в соответствии с этим документом, увеличивается с 200 до 2000 рублей.

Закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указано, что изменения вносятся в статью 115 Уголовно- исполнительного кодекса России.

Законом предусмотрена и еще одна мера наказания для злостных нарушителей порядка. Их могут переводить в одиночные камеры на срок до шести месяцев. Такая мера действовала для осужденных, которые содержатся в исправительных колониях особого режима. Теперь же наказание можно применять и к тем, кто отбывает срок в тюрьмах, передает ТАСС.

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