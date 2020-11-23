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Уволенный гитарист Стаса Михайлова обвинил певца во лжи

14:39
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Артист увольнял музыкантов в пандемию

Экс-гитарист Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов рассказал, что из-за сложностей, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, артист уволил музыкантов, которые выступали с ним на концертах.

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Гитарист сообщил, что после введения в России запрета на проведение массовых мероприятий музыканты оказались без заработка и были вынуждены искать дополнительный доход. Сам Кузнецов, чтобы обеспечивать беременную жену, нашел подработку.

"Затем образовалось выступление, на котором я не смог появиться из-за того, что уже занимался немножко другой работой, чтобы прокормить себя и семью. Я объяснил артисту, что готов работать, готов быть в команде, продолжать творческую деятельность. На это я не получил никакого ответа — просто был уволен", - признался гитарист.

Мужчина заявил, что все публичные слова о поддержке своих музыкантов, которые говорил Михайлов, - не более чем "хладнокровная ложь". Кузнецов отметил, что артист его уволил после семи лет совместной работы. Гитарист добавил, что этот случай – не единственный в коллективе Михайлова, передает ФАН.

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