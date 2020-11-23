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Потерпевшие по делу Ефремова решили отказаться от иска к актеру

14:41
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Речь идет об иске о возмещении морального вреда

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, решили отказаться от иска к актеру о возмещении морального вреда. Они не явились на заседание в Хамовническом суде Москвы, прислав ходатайство об отказе от требований.
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"Стороной истцов заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, судья удалился в совещательную комнату для вынесения определения", - сообщили в пресс-службе суда.

23 ноября Хамовнический районный суд Москвы намеревался рассмотреть иски к Ефремову, которые подали вдова погибшего, его младший сын и брат. Речь шла о сумме в 111 тысяч рублей, потраченной на похороны Захарова.

Ранее семья Захарова потребовала, чтобы актер компенсировал моральный вред на 3 миллиона рублей. Ефремов согласился выплатить эти деньги в досудебном порядке, передает ТАСС.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне в центре Москвы. Автомобиль актера выскочил на встречную полосу, в результате погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.

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