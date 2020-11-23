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Первые пенсионеры-добровольцы привились вакциной "Вектора"

15:03
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Их привили препаратом "ЭпиВакКорона"

Первые пятеро пожилых добровольцев приняли участие в испытании вакцины от COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре. Испытуемые в возрасте от 60 лет и старше сделали прививку вакциной "ЭпиВакКорона".

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"Первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона" получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что вакцина в настоящее время проходит пострегистрационные испытания. Выпустить препарат в гражданский оборот планируется до конца текущего года, передает ТАСС.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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