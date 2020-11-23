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ЕС закупил сотни роботов для борьбы с коронавирусом

15:04
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Их используют для дезинфекции больниц

Дезинфицировать палаты с больными коронавирусом в странах Евросоюза будут роботы. Еврокомиссия приняла решение о закупке 200 машин, которые направят на борьбу с инфекцией, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать больницы и больных в этот тяжелый период. На средства ЕС мы закупим 200 дезинфицирующих роботов, которые будут распределены по больницам в Евросоюзе, чтобы оказывать помощь в уборке палат", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что в европейских странах зафиксирован самый высокий показатель роста заболеваемости COVID-19. В мире, по последним данным, число выявленных случаев коронавируса превысило с начала пандемии 58,6 миллиона человек.

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