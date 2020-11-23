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Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено

15:12
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Все устройства метрополитена работают штатно, заявили в Дептрансе

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы. Все устройства метрополитена работают штатно, отметили в пресс-службе ведомства.

"Ранее для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров. Сразу после проверки поезда продолжили курсировать в обычном режиме", - говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

Как заявили в разговоре с ТАСС представители столичного управления МЧС, очагов пожара на платформе станции "Тверская" не обнаружено.

"Поступила заявка о возгорании на станции метро "Тверская". Подразделения прибыли на место, в ходе проверки очагов пожара обнаружено не было", - заявили в управлении.

Ранее СМИ сообщили о задымлении на станции московского метро "Тверская".

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