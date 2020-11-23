Онищенко призвал брать пример с Китая в борьбе с коронавирусом

Он считает, что нельзя просто так вводить новые ограничения

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался против введения в столице новых ограничительных мер. Вместо этого он предложил подумать о том, как коронавирусную инфекцию смогли победить в Китае.

"Нельзя безотносительно вводить какие-то меры", - уверен Онищенко. По его словам, для борьбы с инфекцией нет нужды ограничивать передвижение москвичей по транспортным картам или изобретать какие-то чипы, передает РИА Новости.

"Власти Китая жестко ограничивают какой-то регион, проводят тотальную санацию на коронавирус, причем очень быстро это делают. Выявили случай – они закрывают район, определяют круг контактных... делают в очень короткий промежуток времени скрининг, выявляют скрытых носителей или не выявляют, санируют и тут же отпускают. Вот как надо работать!" - подчеркнул Онищенко.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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