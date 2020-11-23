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Полковника дагестанской полиции обвинили по делу о терактах в метро Москвы

15:33
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Он лично привез в Кизляр одну из смертниц, которая позже взорвала себя в столичной подземке

Следственный комитет России предъявил обвинение начальнику отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву по делу о терактах в московском метро в 2010 году.

Он обвиняется по статьям "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм и "Террористический акт", заявили в СКР. 

В частности, Исаев перевозил руководителей преступного сообщества запрещенной в России организации "Имарат Кавказ" по территории Дагестана, а также лично доставил в Кизляр одну из смертниц с закрепленным на ней СВУ, которая позже взорвала себя в московском метро.  

"Исаев, являясь участником "Имарат Кавказ", в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований", - добавила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

29 марта 2010 года с разницей в 43 минуты прогремели два взрыва вагонах метро на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры". Бомбы привели в действие две террористки-смертницы в утренний час пик. Погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.

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