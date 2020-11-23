"Трибунал!" Сотни пенсионеров вышли на "Марш мудрости" в Минске

На мероприятии звучат призывы к отставке Александра Лукашенко

В Минске проходит многочисленная акция протеста "Марш мудрости". На несогласованное с властями Белоруссии мероприятие собрались несколько сотен пенсионеров, передает белорусский портал Tut.by.

Участники акции идут по проспекту Независимости в сторону центра. Милиция Минска попросила пенсионеров разойтись. На марше звучат призывы к отставке действующего президента Александра Лукшенко.

Пенсионеры также просят власти остановить насилие со стороны правоохранительных органов. Возле здания КГБ люди ненадолго остановились, скандируя "Трибунал!" и "Фашисты!"

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Накануне на очередной воскресной акции в Минске прошли жесткие задержания людей. Из-за протестов в столице закрывали более десяти станций метро, мобильный интернет отсутствовал несколько часов.

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