Власти не планируют введение пропускного режима в Москве

Некоторое ужесточение антикоронавирусных мер не исключено

Планов вводить пропускной режим в столице у властей нет. В то же время, некоторое ужесточение ограничительных мер, введенных для обуздания пандемии коронавируса, не исключено.

"Возможны различные варианты развития событий, в том числе и ужесточение антикоронавирусных мер. Однако введение пропускного режима в российской столице сейчас не рассматривается", - приводит "Интерфакс" слова источника в федеральном правительстве.

Другой источник также подтвердил агентству, что в ближайшее время в столице не планируется ни локдаун, ни введение пропускного режима. Он подчеркнул, что "закрытие Москвы" - это крайняя мера, необходимости в которой на данный момент нет.

Комментарии относились к информации, появившейся на днях в некоторых телеграмм-каналах. Они сообщали, что власти, якобы, "активно обсуждают" возможность введения пропусков на въезд в Москву.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"