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Власти не планируют введение пропускного режима в Москве

15:39
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Некоторое ужесточение антикоронавирусных мер не исключено

Планов вводить пропускной режим в столице у властей нет. В то же время, некоторое ужесточение ограничительных мер, введенных для обуздания пандемии коронавируса, не исключено.
Власти Москвы не видят необходимости введения пропускного режима

"Возможны различные варианты развития событий, в том числе и ужесточение антикоронавирусных мер. Однако введение пропускного режима в российской столице сейчас не рассматривается", - приводит "Интерфакс" слова источника в федеральном правительстве.

Другой источник также подтвердил агентству, что в ближайшее время в столице не планируется ни локдаун, ни введение пропускного режима. Он подчеркнул, что "закрытие Москвы" - это крайняя мера, необходимости в которой на данный момент нет.

Комментарии относились к информации, появившейся на днях в некоторых телеграмм-каналах. Они сообщали, что власти, якобы, "активно обсуждают" возможность введения пропусков на въезд в Москву.

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