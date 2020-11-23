Названы преимущества вакцины "Вектора" от коронавируса

Вакцина оказалась вторым зарегистрированным в России препаратом от COVID-19

В Роспотребнадзоре перечислили преимущества вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", созданной учеными из новосибирского центра "Вектор".

Препарат отличается простыми условиями транспортировки и хранения, а также обладает достаточно высокой стабильностью, передает РИА Новости. В Роспотребнадзоре добавили, что диапазон температур, оптимальных для хранения и транспортировки вакцины, соответствует рекомендованному для лиофилизированных препаратов.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 °С", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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