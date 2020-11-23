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Лукашенко: "Мир вообще сошел с ума"

16:03
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Об этом он заявил на встрече с главой Минобороны

Важность миротворческих операций, учитывая нестабильную обстановку в мире, постоянно возрастает.
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Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с министром обороны Виктором Хрениным.

"Я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает", - сообщил белорусский лидер.

Лукашенко поинтересовался у министра обороны, где и как могут быть полезны белорусские миротворцы, каково их моральное, техническое и финансовое состояние на данный момент.

"Ведь это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее", - добавил президент.

Хренин ответил, что план мероприятий по подготовке белорусских военнослужащих на этот год выполнен на 100%.

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