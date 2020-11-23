Лукашенко: "Мир вообще сошел с ума"

Об этом он заявил на встрече с главой Минобороны
Важность миротворческих операций, учитывая нестабильную обстановку в мире, постоянно возрастает.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с министром обороны Виктором Хрениным.
"Я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает", - сообщил белорусский лидер.
Лукашенко поинтересовался у министра обороны, где и как могут быть полезны белорусские миротворцы, каково их моральное, техническое и финансовое состояние на данный момент.
"Ведь это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее", - добавил президент.
Хренин ответил, что план мероприятий по подготовке белорусских военнослужащих на этот год выполнен на 100%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"