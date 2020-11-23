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"Я созрела к детям": Семенович заморозила яйцеклетки и готовится стать мамой

16:09
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Певица хочет родить ребенка от осознанного мужчины

Певица Анна Семенович заявила, что готова к рождению детей. По ее словам, она "созрела" и сейчас ищет достойного мужчину, который так же осознанно готовится к этому этапу в жизни.

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В интервью 40-летняя артистка призналась, что общество сильно давило на нее вопросами "Когда родишь?" и "Почему не рожаешь?" Анна Семенович объяснила, что до настоящего момента у нее не было на это времени, ведь спорт и карьера в шоу-бизнесе отнимали много сил.

"Я заморозила свои яйцеклетки, и теперь я спокойна. Сделала это один раз и сделаю еще раз чуть попозже – после нового года. Я как-то выдохнула", - заявила певица.

Семенович сказала, что только сейчас поняла  - она "созрела" к появлению потомства, поэтому осталось лишь найти правильного "самца". Критерии она перечислила в шоу "Эмпатия Манучи": "Который будет такой же зрелый, будет хотеть этого ребенка. Который будет иметь возможность воспитывать ребенка - должен быть капитал за плечами".

Артистка уверена, что она станет хорошей матерью, ведь она готовится к появлению малыша, в том числе читает специализированную литературу.

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