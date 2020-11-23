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Российские военные оценили соблюдение перемирия в Карабахе

16:00
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Миротворцы выполняют свою задачу

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдают режим прекращения огня по всей линии соприкосновения. Ситуацию в регионе оценили в Министерстве обороны России.
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"На территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач Российским контингентом миротворческих сил… Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сообщил журналистам официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки в северной и южной зонах ответственности на 23 наблюдательных постах. Российский контингент контролирует соблюдение режима прекращения огня.

Лидеры России, Армении и Азербайджана 10 ноября подписали заявление о прекращении всех боевых действия в Нагорном Карабахе. Соглашение подразумевает размещение в регионе российских миротворческих сил.

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