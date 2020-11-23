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В России стартовала неделя "Планета семья" в рамках конкурса "Большая перемена"

18:13
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Испытания и челленджи посвящены семейным ценностям и Дню матери

Проявить себя, развить творческие способности и добиться успеха уже в школьном возрасте. В понедельник стартовала неделя "Планета Семья". Она проходит в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Испытания и челленджи посвящены семейным ценностям и Дню матери, который будет отмечаться в это воскресенье, передает "ТВ Центр". Сегодня начался фотоконкурс, в котором могут принять участие учащиеся в возрасте 12-18 лет. Его главная цель - с помощью объектива рассказать о семейных традициях.

Также в течение недели в прямом эфире на странице "Большой перемены" в соцсети будут делиться опытом и секретами успеха финалисты первого сезона. Он завершился в начале ноября, в состязании приняли участие более миллиона школьников со всей страны.

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