Москвичка на пять дней заперла ребенка без еды

Соседи вовремя сориентировались и вызвали полицию

В Москве десятилетний мальчик пять дней просил в запертой квартире.

Как стало известно "360", 31-летняя женщина заперла своего сына в квартире на Новоорловской улице и за пять дней ни разу в ней не появилась. Все это время мальчик ждал, что мама вернется, но, когда в доме закончились продукты, попросил соседей о помощи, стуча во входную дверь.

Стук изнутри и жалобную детскую речь услышал сосед, который вышел покурить на лестничную площадку, пишет "Московский комсомолец". Неравнодушные граждане вызвали участкового и спасателей.

Сейчас мальчик находится в филиале Детской городской больницы №9. Здоровью ребенка ничего не угрожает, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуре.

Мать мальчика ищут. Солнцевская межрайонная прокуратура начала проверку.

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