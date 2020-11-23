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Мишустин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России

16:39
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Кабмин выделит 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи для Кубани

Ситуация с коронавирусом в России до сих пор остается сложной. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Как заявил глава правительства, кабмин выделит 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи для Кубани. По его словам, вскоре средства получат также другие регионы.

Он также пообещал, что правительство включит в перечень жизненно необходимых препаратов все имеющиеся вакцины от коронавируса, передает ТАСС.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено 25 тысяч 173 случая заболевания коронавирусом. 16 тысяч 2 пациента выздоровели. Скончался 361 человек.

В Москве подтверждено 6866 случаев заражения. В Подмосковье заболел еще 971 человек.

Видео: статистика по коронавирусу в России на понедельник, 23 ноября

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