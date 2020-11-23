Депутат МГД Елена Николаева: Москва должна решить проблему обманутых дольщиков за три года

Для этого необходимо принять поправку в бюджет столицы о дополнительном финансировании проблемы дольщиков

Ко второму чтению бюджета Москвы в Мосгордуме (МГД) депутаты представят поправку о дополнительном финансировании на достройку объектов долевого строительства, признанных проблемными. Пандемия коронавируса – это не повод оказываться от этого направления в работе, считает депутат МГД Елена Николаева.

На прошлой неделе МГД приняла бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

"Считаю принципиальным вопрос с обманутыми дольщиками. Москва уже много сделала для защиты их законных прав, и сейчас необходимо завершить эту работу", - сказала Николаева (председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию) в разговоре с АГН "Москва".

Депутат пояснила, что сейчас в Москве около 35 проблемных объектов, для строительства которых не удалось привлечь частные средства. Новостройки ждут 7,6 тысячи семей, и город "просто обязан вмешаться", уверена Николаева.

По ее словам, необходимо выделить дополнительные средства на эти объекты. "Исходя из расчетов, для завершения строительства принятых в работу проблемных объектов в следующем году требуется дополнительное финансирование в размере 4,98 миллиарда рублей. Это позволит решить проблему дольщиков к 2023 году включительно, максимально на сегодняшний момент, поэтому я считаю необходимым внести такую поправку", - заключила депутат.

В октябре заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2020 года были восстановлены права 2 тысяч 285 дольщиков в Москве. Он подчеркнул, что столица активно занимается этим вопросам с 2011 года.

В Москве для достройки проблемных объектов привлекаются новые инвесторы. Стлица выделяет прямое финансирование для завершения работ там, где инвесторы не берутся.

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