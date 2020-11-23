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Собянин: коронавирусные ограничения неприятны, но необходимы

16:52
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

В Москве снизился прирост заболевших

В Москве за последние две недели сгладился рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Последние две недели мы видим сглаживание процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%", - сказал градоначальник.

Мэр отметил, что принятые в столице ограничительные меры крайне неприятны, но дают необходимый эффект в борьбе с инфекцией.  

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