Собянин: коронавирусные ограничения неприятны, но необходимы

В Москве снизился прирост заболевших

В Москве за последние две недели сгладился рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Последние две недели мы видим сглаживание процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%", - сказал градоначальник.

Мэр отметил, что принятые в столице ограничительные меры крайне неприятны, но дают необходимый эффект в борьбе с инфекцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"