Депутат МГД Козлов: Правовой статус апартаментов требует уточнения

Этот тип жилья очень популярен в столице

В Москве правой статус апартаментов как вида жилища следует уточнить, об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

Жилье такого типа привлекательно для покупателей из-за своей низкой стоимости. Однако его статус должен отличаться от статуса, например, квартиры, поскольку собственники многоквартирных домов (МКД), платят в том числе и за доступность и обеспеченность социальными объектами.

"Нужен отдельный правовой статус - это должен быть особый вид жилых помещений с возможностью получить постоянную регистрацию. Но без возможности получать льготы и субсидии на ЖКУ, а также без претензий на учет социальной инфраструктуры", - отметил парламентарий в интервью агентству "Москва".

Апартаменты удобно возводить в общественно-деловых зонах, такое жилье пользуется спросом у деловых, полностью погруженных в работу граждан. Задача власти в данном случае - определиться с правовым статусом апартаментов. Ранее СМИ сообщили, что эта работа будет проведена до конца 2020 года.

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