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Онлайн-марафон "Мы вместе" для добровольцев пройдет 4-5 декабря

17:08
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Мероприятие приурочено ко Дню добровольца

В России 4-5 декабря пройдет главное волонтерское событие года – онлайн-марафон "#МыВместе". Регистрация на мероприятие проводится с 15 ноября по 3 декабря. Принять участие могут все желающие.

"2020 – год взаимопомощи и силы людей. Год, когда мы поняли, что #МЫВМЕСТЕ. Пандемия подтолкнула общество к слому формальностей и обороне плечом к плечу вне зависимости от профессий и возраста", - говорится на сайте марафона.

Основная тема онлайн-марафона "#МыВместе" – "Взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов". В рамках программы будут представлены успешные истории партнерства, в которых задействованы как волонтеры и НКО, так и бизнес, журналисты и госструктуры.

Для участников подготовлена обширная культурная и образовательная программы.

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