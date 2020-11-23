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Более 50 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах ЦАО

17:26
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Рейды прошли в ТД "Дружба", ТЦ "Гименей" и ТРК "Атриум"

В Москве прошли рейды в ТД "Дружба", ТЦ "Гименей" и ТРК "Атриум". По итогам проверок в ЦАО сотрудники ОАТИ выявили более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима.

Как сообщил АГН "Москва" главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Руслан Блинов, рейды проводились совместно с МВД и департаментом торговли и услуг.

"В ходе обследования выявлены нарушители перчаточно-масочного режима. В отношении нарушителей составлены 52 административных материала по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы",- сказал Блинов. Штраф по данной статье составляет до четырех тысяч рублей.

В Москве регулярно проводятся рейды по соблюдению перчаточно-масочного режима в общественных местах и транспорте, в том числе в метро.

С 12 мая в столице введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и других местах следует использовать средства индивидуальной защиты: маски, респираторы и перчатки. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф.

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