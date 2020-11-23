В ОП Москвы рассказали о том, как проходит общественное онлайн-обсуждение проекта бюджета столицы

С 23 ноября москвичи могут оставить свои предложения

Москвичи могут оставить свои предложения и замечания по проекту городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Обсуждение проходит в дистанционном формате.

Принять участие можно с 10:00 23 ноября и до 23:59 25 ноября 2020 года, об этом сообщается на сайте Общественной палаты столицы. Предложения, поступившие с нарушением сроков, а также с угрозами и оскорблениями, учитываться не будут.

Все принятые заявления будут сгруппированы по проблематике, территориям и отраслям экономики. "По результатам проведения общественного обсуждения будет оформлен итоговый протокол, в который войдет информация о предложениях, замечаниях и рекомендациях москвичей", - отмечается в тексте.

Копии протокола будут направлены мэру Москвы, в Московскую городскую думу и размещены на официальном сайте Общественной палаты.

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