Оперштаб: дополнительных коронавирусных ограничений в России не планируется

Регионы самостоятельно предпринимают необходимые меры в зависимости от эпидситуации

Российское правительство не собирается вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Ограничения вводятся только на региональном уровне в зависимости от эпидемической ситуации.

"На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", - сообщили в штабе.

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