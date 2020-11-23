Депутат МГД Гусева: Заимствования позволят сохранить расходы бюджета на соцподдержку

Объем заимствований составит не более 1/7 доли московского бюджета в каждый год

Общий объем заимствований в рамках бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов составит около 700 миллиардов рублей. Об этом сообщила депутат Мосгордумы (МГД) Людмила Гусева (фракция "Единая Россия").

По ее словам, максимальный лимит заложен в 2021 году - чуть меньше 400 миллиардов рублей. В 2022 году пороговое значение составит менее 180 миллиардов рублей, а в 2023 году - около 44 миллиардов рублей.

"Таким образом, объем заимствований составит не более 1/7 доли московского бюджета в каждый конкретный год. На предстоящие три года особую важность приобретает балансирующая, резервная функция бюджета Москвы. Эффективное управление городской казной обеспечивает стабильность экономики столицы. Возможные заимствования будут делаться именно ради сохранения этой стабильности, это инструмент гарантии экономического благополучия всей экономики Москвы", - отметила глава комиссии МГД по экономической и социальной политике Гусева (цитата по АГН "Москва").

Парламентарий объяснила, что возможность заимствований была введена ради поддержания экономики столицы в здоровом состоянии. Москва, несмотря на коронавирус, не собирается сокращать расходы по социальным статьям бюджета. Например, 569 миллиардов рублей в 2021 году выделяется на социальную поддержку москвичей, более 447 миллиардов - на развитие здравоохранения.

Парламентарий добавила, что о международных заимствованиях "речи не идет". Кроме того, в нынешней экономической ситуации у Москвы высокий уровень долговой устойчивости, что позволяет не бояться заимствований, отметила Гусева.

"Считаю, что интеграция в проект бюджета на 2021-2023 годы механизма, позволяющего осуществлять заимствования, - актуальное и эффективное решение для нашего города", - заключила парламентарий.

Ранее депутаты МГД приняли проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении. Ко второму чтению в документ, как ожидается, будут внесены поправки.

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