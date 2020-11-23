Путин утвердил Стратегию антинаркотической политики до 2030 года

Количество наркоманов в России сократилось на 25% за последние 10 лет

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России до 2030 года.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Документ был одобрен на заседании Совета безопасности от 16 ноября.

Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, антинаркотических служб и специальных медучреждений.

Ранее Путин отметил, что количество официально зарегистрированных наркоманов в России за последние 10 лет сократилось на 25%, а количество преступлений в состоянии наркотического опьянения – на 30%.

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