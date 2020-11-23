Беременная Кети Топурия тайно вышла замуж

Избранником певицы стал 36-летний бизнесмен Лев Деньгов

Певица Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Пара расписалась еще в прошлую пятницу, 20 ноября, однако поделиться снимками с торжества артистка решила только в понедельник.

Пара в скором времени ожидает появление ребенка. В настоящее время певица находится на последнем сроке беременности. Ранее она скрывала положение от журналистов и фанатов.

Для 34-летней Топурии брак с 36-летним Деньговым стал уже вторым. У певицы также есть пятилетняя дочь от бизнесмена Льва Гейхмана.

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