Суд арестовал полковника полиции Дагестана по делу о терактах в метро

Свою вину он не признал

Басманный суд Москвы арестовал начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в московском метро в 2010 году.

Он пробудет под стражей до 4 января 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Адвокат Исаева заявил, что его подзащитный не признает вину.

Ранее стало известно, что начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев перевозил руководителей преступного сообщества запрещенной в России организации "Имарат Кавказ" по территории Дагестана, а также лично доставил в Кизляр одну из смертниц с закрепленным на ней СВУ, которая позже взорвала себя в московском метро.

29 марта 2010 года с разницей в 43 минуты прогремели два взрыва вагонах метро на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры". Бомбы привели в действие две террористки-смертницы в утренний час пик. Погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.

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