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Суд арестовал полковника полиции Дагестана по делу о терактах в метро

19:25
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Свою вину он не признал

Басманный суд Москвы арестовал начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в московском метро в 2010 году.
Полковника дагестанской полиции обвинили по делу о терактах в метро Москвы

Он пробудет под стражей до 4 января 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Адвокат Исаева заявил, что его подзащитный не признает вину.

Ранее стало известно, что начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев перевозил руководителей преступного сообщества запрещенной в России организации "Имарат Кавказ" по территории Дагестана, а также лично доставил в Кизляр одну из смертниц с закрепленным на ней СВУ, которая позже взорвала себя в московском метро. 

29 марта 2010 года с разницей в 43 минуты прогремели два взрыва вагонах метро на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры". Бомбы привели в действие две террористки-смертницы в утренний час пик. Погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.

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