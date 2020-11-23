ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Романа Виктюка похоронили во Львове

19:33
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Режиссер умер в Москве на 85-м году жизни

Народного артиста России, театрального режиссера Романа Виктюка похоронили в его родном городе Львов на Украине.

"Мы понесли тяжелейшую утрату": в Москве прощаются с Романом Виктюком
Великий новатор театра: каким мы запомним Романа Виктюка
Памяти Романа Виктюка

Церемония прощания с Романом Виктюком ранее состоялась в Первом театре Львова. Тело режиссера поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где покоятся его родители.

Ранее с артистом простились в Москве. Мероприятие прошло в театре Виктюка на улице Стромынка. Проводить режиссера в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья.

Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Незадолго до смерти артист был госпитализирован с коронавирусом.

Видео: смотрите программу "Временно доступен" с Романом Виктюком

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Похороны режиссёра Романа Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове
Похороны режиссёра Романа Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове
Церемония прощания с режиссёром Романом Виктюком в Театре юного зрителя во Львове
Церемония прощания с режиссёром Романом Виктюком в Театре юного зрителя во Львове
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.