Романа Виктюка похоронили во Львове

Режиссер умер в Москве на 85-м году жизни

Народного артиста России, театрального режиссера Романа Виктюка похоронили в его родном городе Львов на Украине.

Церемония прощания с Романом Виктюком ранее состоялась в Первом театре Львова. Тело режиссера поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где покоятся его родители.

Ранее с артистом простились в Москве. Мероприятие прошло в театре Виктюка на улице Стромынка. Проводить режиссера в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья.

Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Незадолго до смерти артист был госпитализирован с коронавирусом.

Видео: смотрите программу "Временно доступен" с Романом Виктюком

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